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Эксперт рассказала жителям Дона о раннем начале сезона аллергий

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По прогнозам синоптиков, климатическая весна в большинстве регионов страны, в том числе и на Дону, наступит раньше срока.

#Здоровье

О том может ли это спровоцировать раннее начало сезона аллергий, рассказывает Юлия Селихова, аллерголог-иммунолог ИНВИТРО.

Наблюдаемое во всем мире глобальное потепление — это один из факторов увеличения заболеваемости респираторной аллергией (аллергический ринит, бронхиальная астма). К весенним аллергенам относятся пыльцевые и плесневые. В связи с повышением температуры воздуха удлинился пыльцевой сезон — растения начинают цвести раньше, заканчивают позже. В воздухе увеличивается концентрация пыльцы. Теплая зима, малое количество или раннее таяние снега повышают концентрацию в воздухе аллергенов плесневых грибков.

Эти обстоятельства повышают риск развития аллергии у предрасположенных к ней лиц. Кроме того, прогрессирующее с годами увеличение содержания углекислого газа в воздухе способствует увеличению интенсивности цветения и аллергенности пыльцы.

По прогнозу синоптиков весна текущего 2025 года во многих регионах России ожидается ранней, затяжной и теплой, с превышением многолетней температурной нормы, что для пациентов с весенней аллергией на пыльцу деревьев означает ранний старт и большую выраженность сезонного обострения. Контраст с поздней прохладной весной прошлого года может быть особенно ярким.

Однако интенсивность пыления растений может уменьшиться в случае резкого кратковременного похолодания (весеннего заморозка), что вполне реально в современных условиях климатической нестабильности. Также на итоговую концентрацию пыльцы в воздухе будут влиять и другие факторы: высота снежного покрова зимой, дожди весной, скорость ветра, концентрация СО2 и другие.

Таким образом, вероятность более раннего начала сезона аллергий в этом году на основании прогноза погоды расценивается как высокая, поэтому пациентам рекомендуется быть наготове и своевременно начинать противоаллергическую терапию. Но это всего лишь предварительный прогноз. А насколько он точный, покажет время.

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Таганрогская правда
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