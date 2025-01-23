Эксперт рассказал жителям Таганрога о пользе, противопоказаниях и составе рациона средиземноморской диеты

Старший лаборант кафедры гастроэнтерологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Жарова ответила на самые популярные вопросы о средиземноморской диете.

Что известно медицине о пользе средиземноморской диеты?

Средиземноморская диета — это не строгая система питания, а скорее привычный рацион жителей Средиземноморья (Италии, Испании и других стран).

Средиземноморская диета уже много лет считается одной из самых полезных систем питания, поскольку включает большое количество овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, качественных растительных масел и рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами. Такой рацион обеспечивает организм клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, укрепляет иммунитет, помогает поддерживать нормальную работу желудочно-кишечного тракта, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и образования атеросклеротических бляшек.

Какие у такой диеты противопоказания?

В целом средиземноморская диета считается безопасной и универсальной, но при наличии аллергии или непереносимости некоторых продуктов (например, рыбы, морепродуктов, орехов или глютена) необходимо адаптировать меню, исключив потенциально опасные компоненты. Также если у человека есть серьезные хронические заболевания почек, печени или другие состояния, требующие ограничения белка или определённых микроэлементов, стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем переходить на новый рацион. Важно помнить, что даже при самой полезной системе питания требуется индивидуальный подход с учётом особенностей организма и рекомендаций профильных специалистов.

О чем следует помнить при выборе диеты, рациона?

При выборе любой диеты, включая средиземноморскую, следует ориентироваться на индивидуальные потребности, возраст, уровень физической активности и текущее состояние здоровья, а также не забывать о принципах баланса и разнообразия — организму необходимо достаточно белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.

Для жителей юга России, которые хотят придерживаться принципов средиземноморского питания, стоит иметь в виду, что некоторые продукты могут быть менее доступны или более дорогостоящи, чем в традиционных средиземноморских странах.

Если финансовые возможности или сезонность продуктов не позволяют регулярно покупать дорогие сорта рыбы или свежие овощи и фрукты, можно комбинировать более доступные местные аналоги или пользоваться замороженными овощами и ягодами, в которых сохраняется основная часть питательных веществ. Сегодня во многих крупных городах России можно приобрести различные виды рыбы (включая морскую и речную), бобовые, орехи и цельнозерновые продукты. При разумном планировании рациона практически в любом регионе страны удается внедрять основные принципы средиземноморской диеты.

Материал предоставлен пресс-службой РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

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