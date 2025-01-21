Эксперт рассказал жителям Таганрога о ближайших праздничных выходных и режиме работы

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова, рассказала, как жители Таганрога и Ростовской области будут отдыхать в предстоящие праздники в феврале и марте 2025 года.

Главный вопрос, который задают сотрудники в отделах кадров по всей стране, почему не будет трех выходных дней в феврале этого года на День защитника Отечества?

«На праздник День защитника Отечества (23 февраля) длинных выходных в этом году не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (воскресенье). Этот день отдыха переносится на май», — комментирует Ольга Владимирова.

Постановлением правительства РФ от 4 октября 2024 года №1335 «О переносе выходных дней в 2025 году» предусматривается перенос выходных дней: с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая. Таким образом в мае будут длинные выходные с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Аналогичная ситуация складывается и с Международным женским днём в марте 2025 года.

Иллюстрация kontur-extern.ru

«На Международный женский день (8 марта) длинных выходных в этом году тоже не будет несмотря на то, что праздничная дата выпала на выходной (суббота). Этот день отдыха перенесен на июнь», — продолжает Ольга Владимирова.

Указанным выше постановлением правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году выходных дней: с субботы 8 марта на пятницу 13 июня (в июне будем отдыхать 4 дня).

На главной: изображение от freepik