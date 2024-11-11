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Экономистов Таганрога поздравили с профессиональным праздником

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По случаю Дня экономиста, который 11 ноября отмечается в нашей стране, в зал заседаний администрации Таганрога были приглашены специалисты по экономической деятельности муниципальных предприятий и учреждений, представители вузов.

#Дата

Экономистов приветствовали глава города Таганрога Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин.

В этот день в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество, что спустя века послужило основанием для установления профессионального праздника. О его значимости, как и о значимости труда экономистов, написано и сказано немало: экономические знания и их грамотное применение – залог успеха и устойчивости любого бизнеса, предприятия, организации.

Очень значим труд экономистов и в бюджетной сфере, особенно в современных сложных условиях планирования и исполнения бюджета. Быть сегодня экономистом – это значит не только уметь легко ориентироваться в мире цифр, но и обладать высокой компетенцией, всесторонне анализировать и контролировать финансовую ситуацию.

Светлана Камбулова и Роман Корякин поблагодарили собравшихся за добросовестный труд и вклад в развитие экономики Таганрога, пожелали новых успехов и благополучия, вручив в честь профессионального праздника  благодарственные письма городской Думы и администрации Таганрога.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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