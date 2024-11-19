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Единороссы Таганрога выбрали лидера

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Председатель городской Думы Роман Корякин избран секретарём Таганрогского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Город

Такое решение принято по итогам городской партийной конференции, состоявшейся накануне в зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова. В работе конференции, кроме делегатов от партийных «первичек», приняли участие депутаты городской Думы и Законодательного Собрания Ростовской области, представители администрации Таганрога.

С докладом об итогах работы Таганрогского местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» за период с января по ноябрь 2024 года и задачах на 2025 год выступил исполняющий обязанности секретаря отделения, заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов.

Помимо выборов нового секретаря местного отделения, прошедших на альтернативной основе с использованием процедуры тайного голосования, решением конференции обновлён состав городского политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ». В него включены пять депутатов городской Думы (Роман Корякин, Валерий Селиванов, Артём Водолазкин, Андрей Галенков и Яна Колесникова), заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева, начальник управления социальной защиты населения Таганрога Вера Котова, начальник управления администрации Таганрога по развитию туризма и внешних связей Елена Поляниченко, директор Таганрогского механического колледжа Рафаил Магеррамов и исполнительный секретарь отделения Ирина Куницына.

Источник: городская Дума Таганрога

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администрация Таганрога депутаты Единая Россия политика Роман Корякин
Таганрогская правда
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