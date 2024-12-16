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«Единая Россия» внесла изменения в народную программу

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Их приняли на XXII съезде партии. Обновленная народная программа дополнена 39 новыми положениями, теперь их 389. Также в ней появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей».

#В стране

Президент России Владимир Путин в своем послании к делегатам Съезда отдельно остановился на этой теме:

«Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших Героев и их семей; помогает восстанавливать освобожденные регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни», – заявил глава государства.

Поправки коснулись большинства направлений. Например, в направлении «Крепкая семья» появились положения о поддержке студенческих семей, о выплатах работающим родителям, которые имеют двух и более детей. А направление «Культура, история, традиции» дополнили положением реализовать программу «Земский работник культуры».

Также на съезде состоялось заседание Генсовета партии, где избрали секретаря. Им стал Владимир Якушев.

 «Это – наша программа в действии на ближайшую перспективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы за нас голосовали не только из-за того, что мы — партия власти, а потому, что мы – партия людей. Впереди много работы. Обещаю, что буду выполнять свои обязанности честно, максимально эффективно, делать все, чтобы имидж партии, наша электоральная активность только росли», – заявил Владимир Якушев.

Кроме того, на съезде «Единая Россия» определила задачи на 2025-2026 годы.

Фото: er.ru

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Таганрогская правда
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