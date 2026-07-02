«Единая Россия» предлагает продлить автоматический упрощенный режим налогов для предпринимателей

На данный момент эксперимент по применению подобного налогообложения в Ростовской области действует до конца 2027 года.

Свыше 10 тысяч предпринимателей и микропредприятий Ростовской области уже перешли на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Промежуточные итоги применения АУСН обсудили с участием представителей предпринимательского сообщества, органов власти, налоговой службы и Контрольно-счетной палаты.

Систему могут применять организации с численностью сотрудников до 5 человек и доходом до 60 млн рублей в год. Для них отменены НДС и страховые взносы с фонда оплаты труда, упрощена бухгалтерская отчетность, а расчет налогов ведется автоматически.

Как отметил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Выбирай свое», председатель комитета Законодательного Собрания региона по экономической политике Игорь Бураков, данный режим оказался эффективной мерой поддержки бизнеса.

«Антикризисный эффект достигнут. Этот режим востребован именно той категорией бизнеса, которая наиболее чувствительна к изменениям налогового климата. Даже при снижении налоговой нагрузки бюджет получает дополнительные доходы благодаря росту налогооблагаемой базы», – подчеркнул Игорь Бураков.

Эксперимент по применению АУСН действует до конца 2027 года. По словам Игоря Буракова, на федеральный уровень уже подготовлено обращение о его продлении.

Поддержка предпринимательства и создание условий для развития малого и среднего бизнеса входят в число положений народной программы «Единой России».

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия»