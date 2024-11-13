«Единая Россия» подготовила список школ и детсадов для капремонта

«Единая Россия» передала в Минпросвещения список объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах. В нем более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.

Партия возьмет на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря закрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – сообщил Владимир Якушев.

Он напомнил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод еще более 280 отремонтированных зданий школ.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», – заключил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Программа действует и в Ростовской области, подробнее о ее работе в регионе рассказала депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Лариса Тутова.

«В Ростовской области решении этой задачи депутаты поддерживают принципиальную позицию руководства области – там, где существует потребность в новых школах – они будут построены, а там, где есть необходимость – школы будут отремонтированы», – подчеркнула она.

К началу 2024 года завершен ремонт 31 школы. В 2024 году приступили к ремонту 113 школ, из которых ремонт 85 запланировано завершить в этом году. На эти цели выделено более 10 миллиардов рублей бюджетных средств.

«То есть каждый пятый рубль из 100 рублей областного бюджета 2024 года был направлен на ремонт школ. Но эти итоги промежуточные. Программа капремонта продлена до 2030 года. Для того, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных современных условиях, для успешной реализации семейной и демографической политики нашего государства», – говорит Лариса Тутова.

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приемки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы России.