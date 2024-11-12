Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что порадует детей», — сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке. Традиционно «Коробки храбрости» размещаются в Ростовском региональном отделении и в местных отделениях «Единой России» в Ростовской области, также к акции присоединяются партнерские общественные организации.

В 2023 году в регионах в рамках акции было собрано более 350 тысяч подарков. Задача поддержки семей и детства отражена в народной программе партии.

Фото rostov.er.ru