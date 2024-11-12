Главная » #В стране

«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.

#В стране

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что порадует детей», — сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке. Традиционно «Коробки храбрости» размещаются в Ростовском региональном отделении и в местных отделениях «Единой России» в Ростовской области, также к акции присоединяются партнерские общественные организации.

В 2023 году в регионах в рамках акции было собрано более 350 тысяч подарков. Задача поддержки семей и детства отражена в народной программе партии.

Фото rostov.er.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция благотворительность Единая Россия новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru