Дым над аэродромом в Таганроге: комментарий МЧС

Сегодня 21 марта, жители Таганрога в соцсетях пишут о том, что видят огромные клубы дыма в районе таганрогского аэродрома и ТАНТК им. Г.М. Бериева. Некоторые утверждают, что там упал самолет. Однако, поводов для беспокойства нет.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в Неклиновском районе проходят плановые выжигания растительности. Выездов на предполагаемый пожар в Таганроге не зафиксировано.

Эту информацию также подтвердили в региональном пресс-центре.

В Неклиновском районе горит камыш. Никаких происшествий иного рода не зафиксировано, — пишет источник.

Фото ГУ МЧС (из архива)