Двух селян-браконьеров задержали таганрогские полицейские

Сотрудники Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте задержали двух жителей окрестных сел за незаконный лов рыбы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В рамках проведения операции «Путина-2024» правоохранители задержали 35-летнего жителя села Чалтырь, который в акватории реки Мертвый Донец с помощью орудия лова «паук» выловил рыбу в количестве 13 штук. Аналогичное преступление совершил и 25-летний житель села Покровское, который также рыбачил с помощью «паука». Сумма ущерба в обоих случаях составила около 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО