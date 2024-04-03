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Двух наркосбытчиков с партией товара задержали в Таганроге

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В Таганроге сотрудники транспортной полиции задержали 22-летнего парня и 20-летнюю девушку, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Таганрога

Оперативникам стало известно, что двое местных жителей занимаются сбытом мефедрона, гашиша и марихуаны на территории города через тайники-закладки. Фигурантов задержали с поличным при распространении очередной партии, также было обнаружено 11 «закладок» с товаром.

Во время досмотра в бардачке автомобиля подозреваемых найдено 35 свертков с порошкообразным веществом. В результате проведенного исследования экспертами-криминалистами установлено, что это мефедрон общей массой более 90 граммов. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства фигурантки транспортные полицейские изъяли 20 свертков гашиша готовых к реализации, общей массой более 14 граммов и 17 свертков марихуаны массой 21 грамм.

Сейчас таганрожцы заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО.

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Таганрогская правда
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