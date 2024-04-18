Дворец Алфераки Таганрога приглашает «В век золотой Екатерины»

В предстоящую субботу, 20 апреля, в двусветном зале Дворца Алфераки Таганрога пройдет историко-музыкальный вечер «В век золотой Екатерины», посвященный 295-летию со дня рождения российской императрицы.

Эпоха Екатерины Великой – время громких побед русской армии и флота, стремительного расширения границ Российской империи и укрепления её влияния в Европе, расцвета русской культуры.

В правление Екатерины II Таганрог был восстановлен как один из важных плацдармов в продвижении Российской империи на юг и в её борьбе с Османской империей. Нашему городу отводилось особенное место в амбициозных геополитических планах императрицы.

В программе историко-музыкального вечера «В век золотой Екатерины» прозвучат стихи русских поэтов, воспоминания современников. Музыку Георга Фридриха Генделя, Евстигнея Фомина, Шарля Гуно и других европейских и русских композиторов ХVIII – ХIХ веков исполнит Таганрогский муниципальный камерный оркестр под управлением Александра Гуревича, солистка – Вера Терехова (сопрано). Ведущая – старший научный сотрудник Алла Цымбал.

Мероприятие начнется в 16.00 в Историко-краеведческом музее (ул. Фрунзе, 41). Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Владимир Прозоровский, фото Сергея Плишенко