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Двое курильщиков на Дону чуть не погибли в загоревшемся частном доме

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Мужчины уснули и даже не почувствовали запаха дыма, когда начался пожар из-за непотушенной сигареты.

Новости Ростовской области

В Усть-Донецком районе Ростовской области, в хуторе Кривая Лука, тлеющая сигарета вновь стала причиной пожара в частном доме. Его жертвами чуть не стали двое мужчин — виновников возгорания. Об этом случае рассказали в региональном МЧС.

Не затушив сигарету, мужчины уснули и даже не почувствовали запаха дыма от начавшегося пожара в доме. Огонь увидели соседи и вытащили мужчин из окна горящего дома, говорится в сообщении. Огонь на 60 кв. метрах тушили 8 пожарных на двух единицах техники.

Фото: МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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