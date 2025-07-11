«Движение Первых» появилось в таганрогском детском саду №78

Это первое среди детсадов первичное отделение движения.

В детском саду №78 Таганрога открылось первое в городе первичное отделение «Движения Первых». Это событие стало важным этапом в развитии дошкольного образования в Таганроге и предоставило новые возможности для творческого и личностного роста детей.

Новая инициатива привлекла внимание педагогов, дошкольников и их родителей. В рамках «Движения Первых» дети будут учиться основам волонтёрства, участвовать в различных акциях, развивать свои творческие способности, изучать культурное наследие страны и работать в команде.

Особое внимание будет уделяться воспитанию у детей таких качеств, как доброта, взаимовыручка и умение дружить. Педагоги разработали специальную программу, направленную на гармоничное развитие детей в рамках движения.

Открытие первичного отделения «Движения Первых» в детском саду №78 стало значимым событием, которое не только объединило усилия всех участников образовательного процесса, но и открыло новые горизонты для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и коллективизма.

Фото: страница ВК «Движение Первых. Город Таганрог»