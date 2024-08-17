Движение — это жизнь: что думают таганрожцы о занятиях спортом

Национальный проект «Демография», среди прочих целей, посвящен поддержке активного долголетия и здорового образа жизни. Одно из его региональных направлений называется «Спорт – норма жизни». Не все видят прямую связь между продолжительностью, качеством нашего бытия и физическими упражнениями.

Что такое здоровый образ жизни, и как он связан с физкультурой? Набор полезных привычек, поддерживающих иммунитет, развивающих физические возможности, могут приобрести практически все. Видео всевозможных зарядок и тренировок – в широком доступе интернета. В городах появляются тренажерные площадки, а для детей и взрослых работают спортивные секции и залы, фитнес-центры. Фирмы зачастую предоставляют возможность сотрудникам поддерживать здоровье, оплачивая тренеров для различных оздоровительных практик. Многие хорошо помнят массовую культуру производственной гимнастики, и сегодня снова приходит понимание, насколько важно поддерживать здоровье, не пропуская хотя бы утреннюю зарядку.

Замечаете? Мы постоянно заняты чем-то крайне важным, спешим, едим без системы и не всегда полезное, находимся в состоянии стресса. Когда организм дает сбой, бежим к врачам, наскоро пичкаем себя таблетками. Что-то постоянно «тянет», болит, плохо работает. Станет ли легче, если полежать подольше в кровати?

Нам кажется что поступаем просто и рационально: зачем лишние усилия, если можно расположиться на мягком диване, заказать доставку еды и смотреть сериалы?

Увы, логика природы и эволюции работают безжалостно: если в организме что-то не задействовано, значит, оно и не нужно. Если вам не требуется ходить дальше комнаты с холодильником, этот навык работает всё хуже. Темп ходьбы замедляется, появляется одышка, даже если вы поднимаетесь по лестнице на второй этаж. Сидячий образ жизни приводит к сутулости, обостряется остеохондроз, усугубляется сколиоз, зажимается седалищный нерв и так далее…

Если в юности мышцы в состоянии отчасти компенсировать блок, образовавшийся при травме или неправильно сформированной осанке, с возрастом они устают подменять нерадивых «подруг» — мышц, отвечающих за поврежденный участок. Органы работают хуже, неправильно, зажатые мышечными блоками, лишний вес перегружает суставы, нарушает работу гормональной системы.

Какие таблетки помогут в таких обстоятельствах? Снять болевой синдром или понизить давление на время они, конечно, могут. Правда, не поставят на место кости, не разовьют мышцы и не смогут надолго нормализовать ток крови, что питает ткани таким необходимым кислородом.

Цените возможность двигаться, не нужно сдаваться лени. Даже небольшая утренняя зарядка улучшит качество жизни и самочувствие. Будьте здоровы!

Журналист «Таганрогской правды» попробовал выяснить, насколько люди любят физкультуру, и что это дает в их жизни.

При опросе молодежи от 25 до 30 лет выяснилось, что ребята делают небольшие разминки по утрам очень эпизодично. Программисты для благих целей приобретают беговые дорожки, правда, на тренажерах со временем всё чаще висит одежда. Попробовав бегать пару раз, они откладывают эту инициативу до лучших времен. Парни и девушки увлекаются кино, ведут сетевые сражения, разбираются во вкусной еде, не слишком следят за модой. Они прагматичны в хорошем смысле, правда, спорту не уделяют достаточно времени.

Однако на основании опроса нескольких человек скоропалительные выводы насчет молодежи делать не следует. В Таганроге точно есть много спортивных молодых людей и даже целых семей, не мыслящих жизнь без движения.

Вот, например, результат опроса одной такой семьи:

Михаил (15 лет) с четырех лет знакомился с тренировками ушу для общего развития, перешел на плаванье, позже – в современное пятиборье. Помимо общего здоровья, приобрел немалый соревновательный дух. На этом фоне у парня совершенно нет желания пробовать то, что позже у многих развивается в плохие привычки. Есть небольшие сложности с учебой из-за графиков соревнований, но вполне решаемые.

Екатерина (17 лет), занимается современным пятиборьем. Сегодня она повышает спортивную квалификацию в областном училище олимпийского резерва и входит в состав сборной России. А раньше осваивала синхронное плаванье.

Варе (19 лет) знакомы синхронное плаванье и гимнастика, до этого она тренировалась в дисциплинах современного пятиборья. Сейчас учится в химико-фармацевтическом университете Санкт-Петербурга. Там играет в баскетбол и принимает участие в состязаниях по легкой атлетике. В вузе ее уже приметили и охотно приглашают постоять за честь университета.

Их мама Евгения (46 лет, инженер самолетостроения) с детства занималась плаваньем, имеет разряды, хотя в годы перестройки продолжить спортивную карьеру не удалось… Начав работу на заводе, увлеклась горным туризмом, ведет секцию, участвовала в мультигонках. К сожалению, в 2014 году получила сложную травму во время обычных бытовых хлопот. Поэтому бегать сейчас не получается, но Евгения успешно занимается плаваньем в категории «Мастерс» (система турниров для участников старше 25 лет для популяризации здорового образа жизни, сохранения спортивного долголетия и поддержания хорошей физической формы во взрослом возрасте), в 2018 году стала чемпионом России на открытой воде в данной категории.

Отец семейства Сергей (52 года, инженер – электронщик) в юности занимался легкой атлетикой и «охотой на лис» (так называется спортивная радиопеленгация). Когда пришел работать на завод, увлекся бегом, плаваньем, потом присоединился к клубу горных туристов, стал участвовать в мультигонках. Дополнительно сам тренирует своих детей.

А вот что думают о оздоровительном спорте другие таганрожцы:

Ирина (53 года, дефектоскопист рентгено- и гаммаграфирования):

«Прихожу на групповые тренировки в зал уже около 30 лет. Для меня спорт, физкультура – это образ жизни, хорошее настроение, подвижность. В юности занималась легкой атлетикой, а сегодня спорт осваивают внук и племянница. Сын в детстве тоже занимался. Супруг не очень спортивный и раньше даже был немного против моих занятий степ-аэробикой. А теперь поддерживает. Волнуется: «Ты что, сегодня не идешь на тренировку?»

Татьяна (54 года, инструктор по спорту):

«Увлекалась спортивной гимнастикой с шести лет, а сейчас фитнес-тренер. Прихожу заниматься йогой раз в неделю для удовольствия. Моя дочь — тоже тренер».

Ирина (60 лет, предприниматель):

«Поддерживаю форму с помощью фитнеса лет пятнадцать. С детства занималась плаваньем, потом, уже профессионально — горным спортивным туризмом. Во-первых, это здоровье, во-вторых — эмоциональный заряд, заряд бодрости, удовольствие. Дочери работают тренерами. Муж ходит со мной в горы и посещает бассейн».

Константин (58 лет, инженер – строитель):

«С шестого класса в школе занимался легкой атлетикой, увлекался «охотой на лис», пока учился в техникуме и институте — горным туризмом. Стараюсь уделять внимание физическим упражнениям, несмотря на постоянно меняющийся график работы. Летом хожу в горы, а зимой катаюсь на горных лыжах».

Ирина (56 лет, логопед):

«Прихожу на фитнес и йогу уже и не помню сколько времени, лет с двадцати. Домашние отпускают заниматься. Тренировки держат тело! Без этого, как я понимаю, нет здоровой жизни, да и жизни вообще».

Светлана (56 лет, гальваник):

«Все лету езжу на велосипеде на работу, утром и вечером. Делаю упражнения доктора Шишонина из интернета. Бывает повышенное давление, и эти упражнения каждый раз его понижают. Зимой и весной занимались вместе с подругой из города Лермонтов, связавшись по скайпу. В основном, по вечерам мы выполняли дыхательную гимнастику Стрельниковой. Так занимаемся уже года три. Сейчас жарко, взяли паузу. Осенью планируем возобновить тренировки».

Игорь (55 лет, промышленный альпинист):

«Спортом вообще я занимаюсь со школы, с пятого класса — легкой атлетикой. В 16 лет прошел в свой первый поход. Можно считать это началом спортивного туризма в моей жизни. В горы хожу по сей день, правда, уже не в официальные спортивные походы. В 43 года открыл для себя мультиспорт, а потом ориентирование и рогейн. Чем и занимаюсь по сей день по мере сил и здоровья. Из спортивных достижений (официальных) — третий разряд по туризму, второй по ориентированию. Жена и младшая дочь и сейчас по мере сил и здоровья ездят со мной на спортивное ориентирование. Правда, утреннюю зарядку всё равно никто не делает. Даже я».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора и из архивов Евгении Ражновской и Игоря Гудко