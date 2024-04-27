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Две тонны нелегального дизтоплива нашли на судне донские таможенники

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Ростовские таможенники обнаружили на борту теплохода, прибывшего из Турции незадекларированное топливо.

Новости Ростовской области

Судно прибыло в Азов из турецкого порта Измир. Во время досмотра сотрудники таможни выявили несоответствие фактического количества дизельного топлива заявленному перевозчиком. В штатных топливных емкостях его оказалось на две тонны больше, чем проходило по документам.

В результате в отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Данная статья предусматривает наказание для юридических лиц в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товара (с конфискацией или без таковой).

Всего с начала нынешнего года в порту Азова таможенники выявили 35 тонн незадекларированного топлива стоимостью порядка 2 млн рублей.

Фото Ростовской таможни (из архива)

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Таганрогская правда
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