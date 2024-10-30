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Два таганрогских тренера получили губернаторские награды

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30 октября на заседании коллегии Минспорта Ростовской области двум таганрогским тренерам вручили губернаторские награды.

Новости Таганрога

Дипломом и знаком «Во славу донского спорта» отмечены руководитель городской спортивной школы № 1, тренер по стрельбе из лука Василий Власенко, и тренер по плаванию спортивной школы № 2 Таганрога Алексей Поляков. Символично, что эти награды спортивные наставники получили в свой профессиональный праздник. 30 октября в России отмечают День тренера.

Также на коллегии были подведены итоги Спартакиады Дона 2024 года. Таганрог в общекомандном зачете занял почетное третье место.

«Также мы взяли «серебро» в смотре-конкурсе лучших организаторов физкультурно-спортивной работы среди муниципалитетов Дона. Благодарю всех, кто развивает спорт в нашем городе, кто воспитывает настоящих чемпионов и прививает любовь к здоровому образу жизни. На вас лежит большая ответственность», — обратилась к спортивным наставникам глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда
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