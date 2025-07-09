Два новых сквера в Таганроге готовы почти наполовину, третий — на старте работ

Глава города рассказала о ходе реализации проектов по созданию в городе новых рекреационных пространств.

О степени готовности трех новых скверов в Таганроге сообщила в своих соцсетях глава города Светлана Камбулова. Проекты благоустройства реализуются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Речь идет о сквере на ул. Маршала Жукова, 2б, сквере «Почтовый» на ул. Фрунзе и сквере на Большом проспекте, 16д. К работам по ним подрядчик приступил в мае со сроком окончания в октябре этого года.

Готовность сквера на ул. Маршала Жукова составляет 46%: демонтирован старый асфальт, вывезено 2000 тонн отходов, установлено 90% бордюров и проложены сети, идёт укладка плитки (40% завершено).

Немногим меньше (около 40%) составляет готовность сквера на Большом проспекте, 16д. Здесь завершены подготовительные работы, подрядчик приступил к укладке тротуаров и монтажу бордюров.

По «Почтовому» скверу степень готовности ниже, однако площадка для его обустройства подготовлена, завезены стройматериалы.

Светлана Камбулова отметила проблемы по этим объектам, которые доведены до сведения подрядчика. Это нехватка рабочей силы и отставание от графика работ.

«Подчеркну, что озеленение начнётся осенью, после спада жары. Предложила коллегам рассмотреть возможность дополнительно высадки деревьев на территории этих трех пространств, в том числе за счет компенсационных высадок. Уверена, что после завершения работ эти скверы станут любимыми местами отдыха горожан!» — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой