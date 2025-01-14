Главная » Новости Ростовской области

Два человека госпитализированы после аварии на трассе Волгодонск — Дубовское

На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

13 января в Ростовской области в результате серьезной аварии на трассе Волгодонск-Дубовское пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоиснпекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 10.50 на 4 км автодороги. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выполнял маневр разворота. Он не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении.  

В результате столкновения получили травмы различной степени тяжести 71-летний водитель Hyundai Accent и 69-летний пассажир «ВАЗ», которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что во время страшной аварии на М-4 «Дон» загорелись автомобили, есть погибшие.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru