13 января в Ростовской области в результате серьезной аварии на трассе Волгодонск-Дубовское пострадали два человека, сообщает региональная Госавтоиснпекция.

Авария случилась в 10.50 на 4 км автодороги. По предварительной информации, 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выполнял маневр разворота. Он не уступил дорогу автомобилю Hyundai Accent, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения получили травмы различной степени тяжести 71-летний водитель Hyundai Accent и 69-летний пассажир «ВАЗ», которые были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что во время страшной аварии на М-4 «Дон» загорелись автомобили, есть погибшие.

Фото Госавтоинспекции РО