Духовные встречи прошли в донских храмах

Для подопечных филиала фонда «Защитники Отечества» провели экскурсию в Ростовском кафедральном соборе.

Иеромонах Серафим Баленко и социальный координатор Елена Перфильева, вместе с членами семей солдат СВО осмотрели достопримечательности древнего донского храма и поклонилась святыням, хранящимся в соборе.

Диакон Димитрий Коляда рассказал об истории точной копии чудотворного образа иконы Божией Матери «Донская», обретении уникальных мощевиках: «Царском» и Таганрогском, в которых хранятся мощи древних святых Вселенской Церкви.

Гости смогли приложится к самой большой в России частице Живоносного Креста Господня. После экскурсии иеромонах Серафим отслужил литию по всем убиенным православным воинам.

А в Новошахтинске духовная беседа с семьями бойцов прошла в храме Донской иконы Божьей Матери. Протоиерей Роман Амплеев совместно с родными отслужил Заупокойную Литию о погибших Воинах, сказал пасторские слова поддержки.

В трапезной храма сестры милосердия и сотрудники Донского храма подготовили для них чаепитие. Все семьи получили подарки от филиала фонда. Участники выразили благодарность за внимание и организацию встречи. Они отметили, что такая духовная поддержка важна верующим и очень нужна нашим защитниками.

Фото предоставлено филиалом фонда «Защитники Отечества»