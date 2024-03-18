ДТП под Таганрогом: перевернулся автомобиль

Водитель не справился с управлением.

Вчера, около 16 часов, на автодороге Ростов — Мариуполь, в Неклиновском районе, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение пассажиры автомобиля — 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО