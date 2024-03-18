Главная » Новости Таганрога

ДТП под Таганрогом: перевернулся автомобиль

На чтение 1 мин Просмотров 44 Опубликовано

Водитель не справился с управлением.

Новости Таганрога

Вчера, около 16 часов, на автодороге Ростов — Мариуполь, в Неклиновском районе, 36-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительной информации, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение пассажиры автомобиля — 37-летняя женщина и 16-летний подросток. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
ДТП новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика