Дружба Чехова и Шехтеля стала главной темой литературно-музыкальной гостиной в Таганроге

Важной частью культурного вечера в чеховской библиотеке стали приветствия от зарубежных партнеров.

В Таганроге, в библиотеке имени А.П. Чехова прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная дружбе писателя Антона Павловича Чехова и архитектора Федора Осиповича Шехтеля. В выставочном зале библиотеки для гостей подготовили насыщенную программу: звучали романсы, артисты представили театральные миниатюры по мотивам произведений Чехова, а также зачитали отрывки из переписки писателя с архитектором. Эти строки позволили по-новому взглянуть на личность классика и раскрыть нюансы его отношений с современниками.

Особой частью культурного вечера стали приветствия от зарубежных партнеров Таганрога. Их зачитал Дмитрий Куличёв, главный специалист управления по развитию туризма и внешних связей администрации города. Теплые слова и добрые пожелания направили Фергана Исаева из Бакинского славянского университета (Баку, Азербайджан), Елена Емельянова из Русского центра в Актобе (Казахстан) и поэтесса Инес Буркхардт из Инсбрука (Австрия). Эти послания подчеркнули особую роль чеховского наследия как связующего звена между разными странами и культурами.

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова