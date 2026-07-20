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Дружба Чехова и Шехтеля стала главной темой литературно-музыкальной гостиной в Таганроге

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Важной частью культурного вечера в чеховской библиотеке стали приветствия от зарубежных партнеров.

Культура

В Таганроге, в библиотеке имени А.П. Чехова прошла литературно-музыкальная гостиная, посвященная дружбе писателя Антона Павловича Чехова и архитектора Федора Осиповича Шехтеля. В выставочном зале библиотеки для гостей подготовили насыщенную программу: звучали романсы, артисты представили театральные миниатюры по мотивам произведений Чехова, а также зачитали отрывки из переписки писателя с архитектором. Эти строки позволили по-новому взглянуть на личность классика и раскрыть нюансы его отношений с современниками.

Особой частью культурного вечера стали приветствия от зарубежных партнеров Таганрога. Их зачитал Дмитрий Куличёв, главный специалист управления по развитию туризма и внешних связей администрации города. Теплые слова и добрые пожелания направили Фергана Исаева из Бакинского славянского университета (Баку, Азербайджан), Елена Емельянова из Русского центра в Актобе (Казахстан) и поэтесса Инес Буркхардт из Инсбрука (Австрия). Эти послания подчеркнули особую роль чеховского наследия как связующего звена между разными странами и культурами.

Фото: ЦГПБ имени А.П.Чехова

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Таганрогская правда

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