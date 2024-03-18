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Дорожное покрытие на ул. 1-й Котельной будет восстановлено

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Зимой здесь велись работы по замене участка канализационного коллектора.

#ЖКХ

Замена дорожного полотна на проезжей части и тротуаре по ул.1-й Котельной, где довольно длительное время велись работы по замене части канализационного коллектора, будет произведена в ближайшее время. Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава администрации Андрей Фатеев. Он пояснил, что документация для проведения торгов на заключение контракта готова, а ранее восстановить дорожное покрытие на данном участке не позволяли погодные условия, поскольку работы на аварийном коллекторе здесь велись зимой.

— Понимаю все неудобства, которые испытывают таганрожцы в связи с ремонтом дороги, — обратился Андрей Фатеев к горожанам. — Знаю о том, что на месте даже появилась табличка «Таганрогский провалъ». Юмор таганрожцев, как всегда, подкупает. По мнению «весельчаков», наверное, было бы лучше, чтобы грузовики продолжали проваливаться в аварийный коллектор, который находился в зоне ЧС с 2018 года.

При проведении серьезных ремонтных работ на важных объектах городской инфраструктуры определенного дискомфорта не избежать, считает глава администрации Таганрога.

Что же касается канализационного коллектора, то в настоящее время работы ведутся на четырех участках общей протяженностью более 3 км.

Фото из архива «ТП»

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ЖКХ новости ремонтдорог Таганрог
Таганрогская правда
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