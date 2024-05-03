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Донскую больницу оштрафовали за высокую смертность пациентов от инфаркта

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В Боковском районе Ростовской области Центральную районную больницу оштрафовали на 160 тысяч рублей после проведения внеплановой проверки, сообщает региональный Росздравнадзор.

Новости Ростовской области

Основанием для проверки послужила информация о том, что в больнице снизилось выявление на ранних стадиях  злокачественных новообразований, зато выросло число летальных случаев от инфаркта миокарда.

Как подчеркнули в Росздравнадзоре, срок проведения консультации врачей-специалистов в случае подозрения на наличие онкологического заболевания не должен превышать 3 рабочих дней. А в данной больнице был зафиксирован факт нарушения этого правила. Также проверяющие указали больнице на то, что каждый смертельный случай от инфаркта должен подвергаться проверке и анализу. Для того, чтобы можно было выявить, а по возможности и устранить причины произошедшего.

Фото ВК ГБУ РО ЦРБ в Боковском районе

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Таганрогская правда
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