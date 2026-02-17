Донское УФАС признало недостоверной рекламу стоматологической клиники в Ростове

Антимонопольщики посчитали неуместным выражение «лучшие врачи».

УФАС Ростовской области уличило медицинскую компанию ООО «Стоматология Ростов» в распространении недостоверной информации в Интернете.

Антимонопольное ведомство установило, что организация при рекламировании своих услуг использовала формулировки «лучшие врачи Ростова», «новые зубы за один визит». При этом подтверждение того, что медицинский персонал стоматологии является лучшим в рекламе отсутствовало, уточнила пресс-служба УФАС.

В итоге антимонопольный орган признал рекламу ненадлежащей и привлек ООО «Стоматология Ростов» к административной ответственности.

Потенциальным клиентам подобных компании в УФАС посоветовали критически оценивать информацию, представленную в рекламе, «в целях обеспечения защиты от манипуляций».

Фото: УФАС по РО