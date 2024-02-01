Десантно-штурмовому батальону, в котором выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции бойцы из городов и районов Ростовской области, доставлена очередная партия военно-технической помощи. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Два квадроцикла, генераторы, тепловую пушку, радиостанции доставил в подразделение заместитель губернатора донского региона Вадим Артемов. Также военнослужащим передали продукты питания, баранину и свежую донскую рыбу – все это землякам собрали жители Семикаракорского района.

Во время поездки по поручению губернатора Василия Голубева Вадим Артемов вручил отличившимся военнослужащим знаки «За ратную службу».

Фото donland.ru