Донские женщины стали главными читателями цифровых книг в отпускной период

Во время отдыха жители региона массово обращаются к цифровому книжному контенту, выбирая литературу о чувствах, фэнтези и приключениях. Главным драйвером роста трафика стала женская аудитория — именно она составляет более половины всех пользователей и генерирует 58% интернет-трафика на книжных платформах. Такие тренды выявило совместное исследование аналитиков МегаФона и книжного сервиса Литрес.

Основной спрос в Ростовской область формируют жители в возрасте 35–44 лет, на них приходится 33% пользователей. Эта группа наиболее активно ищет новинки и выбирает произведения на книжных интернет-платформах. За ней следуют аудитория 45-54 лет (27%) и 25-34 лет (19%). Заметную долю составляют пользователи старше 55 лет — 13%. Невысокий уровень вовлеченности демонстрирует молодежь 18-24 лет — на них приходится только 5% пользователей. Наименьшую же часть аудитории образуют читатели младше 17 лет — 3%.

По данным Литрес, самыми популярными жанрами сезона по количеству проданных экземпляров произведений на Дону стали любовные романы, фэнтези и книги о попаданцах. Читатели готовы платить за книги в среднем от 205 до 262 рублей.

Больше всего пользователи Литрес летом читают произведения о любви Анны Джейн «По осколкам твоего сердца» и «Твое сердце будет разбито», Кати Качур «Копия Веры», научно-фантастическая история Макса Глебова «Шёпот вакуума – 2. Без ложных иллюзий», а также бестселлер Джеймса Клира «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» о том, как небольшие ежедневные изменения приводят к грандиозным результатам.

«Сегодня цифровая книга — не просто формат, а привычный спутник человека: её читают в перерывах между делами, в поездках, за чашкой кофе или вечером дома. При этом связь делает этот опыт бесшовным — пользователь в любой момент получает доступ к библиотеке, не задумываясь о технических нюансах. Для этого с начала года мы построили и модернизировали более 100 телеком-объектов. Работы прошли как в столице региона, так и в крупных городах — Новочеркасске, Аксае, Азове, а также в ряде районов», — сообщил директор МегаФона в Ростовской области Алексей Иванов.

Фото: пресс-служба «Мегафона»

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