Донские врачи спасли новорожденного в Таганроге с критическим пороком сердца

Эта врожденная патология трудно диагностируется во время беременности.

Детские кардиохирурги РОКБ провели успешную операцию новорожденному мальчику с врожденным, опасным для жизни пороком сердца. Ребенок появился на свет в родильном доме Таганрога в конце сентября. Об этом случае рассказали в донском минздраве.

У малыша, родившегося весом 3850 граммов, при проведении полного клинико-лабораторного обследования врачи-неонатологи заподозрили критический врожденный порок сердца, который не всегда можно диагностировать во время беременности.

«Незамедлительно по линии санавиации маленького пациента перевели в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы, где по результатам СКТ сложный порок сердца подтвердился. Диагноз: критический дуктус-зависимый врожденный порок сердца – коарктация аорты, двустворчатый аортальный клапан», — говорится в сообщении.

Операция была проведена в срочном порядке: детские кардиохирурги выполнили резекцию коарктации и пластику дуги аорты. Дальнейшее лечение мальчика проходило в роддоме Таганрога, а недавно малыша выписали из больницы и теперь находится дома под наблюдением участковых педиатров.

Фото: минздрав РО