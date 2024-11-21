Главная » #Здоровье

Донские врачи спасли новорожденного в Таганроге с критическим пороком сердца

На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Эта врожденная патология трудно диагностируется во время беременности.

#Здоровье

Детские кардиохирурги РОКБ провели успешную операцию новорожденному мальчику с врожденным, опасным для жизни пороком сердца. Ребенок появился на свет в родильном доме Таганрога в конце сентября. Об этом случае рассказали в донском минздраве.

У малыша, родившегося весом 3850 граммов, при проведении полного клинико-лабораторного обследования врачи-неонатологи заподозрили критический врожденный порок сердца, который не всегда можно диагностировать во время беременности.

«Незамедлительно по линии санавиации маленького пациента перевели в детское кардиохирургическое отделение Ростовской областной клинической больницы, где по результатам СКТ сложный порок сердца подтвердился. Диагноз: критический дуктус-зависимый врожденный порок сердца – коарктация аорты, двустворчатый аортальный клапан», — говорится в сообщении.

Операция была проведена в срочном порядке: детские кардиохирурги выполнили резекцию коарктации и пластику дуги аорты. Дальнейшее лечение мальчика проходило в роддоме Таганрога, а недавно малыша выписали из больницы и теперь находится дома под наблюдением участковых педиатров.

Фото: минздрав РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru