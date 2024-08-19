В Ставрополе завершился межрегиональный турнир «Кубок Защитников Отечества» среди ветеранов СВО. Накануне там состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Сборная Ростовской области завоевала две серебряные медали: Владислав Тараненко по армрестлингу и Сергей Таныгин по пауэрлифтингу в категории «жим лежа».

«Когда мне позвонили сотрудники ростовского филиала фонда «Защитники Отечества» с радостной вестью, что я завоевал серебро, я отдыхал после соревнований и спросонья даже не поверил. Мне было очень приятно, что мои ожидания были не напрасны, — делится впечатлениями Сергей Таныгин. — Приятно, когда получаешь награду. Конечно, почетно и волнительно понимать, что именно ты служишь примером для ребят с такими же ограничениями здоровья, твои достижения служат для них мотиватором тоже стремиться к победе. А еще приятно осознание того, что рядом с тобой на сцене стоят выдающиеся спортсмены, Герои России, которым приятно пожать руку».

Всего в соревнованиях принимали участие около 130 защитников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также из Донецкой и Луганской народных республик.

«От соревнований получил только положительные эмоции. Понравились, что это доказывает — даже после получения ранений разной степени, мы можем полностью продолжить занятия спортом. А некоторые могут найти для себя что-то новое и интересное. Главное не лениться!» – рассказал Владислав Тараненко.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России, Министерство спорта Российской Федерации, правительство Ставропольского края и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Очень важно проводит такие соревнования, как «Кубок Защитников Отечества», особенно сегодня, когда ребятам надо помогать возвращаться к мирной жизни. Я благодарен фонду «Защитники Отечества», за то, что он появился и поддерживает бойцов и семьи защитников Отечества. Спасибо Паралимпийскому Комитету, который подключился. Спасибо всем, кто разрабатывает планы, привлекает ребят, дает надежду на будущее. Такая поддержка, такие соревнования — это дверь в будущее, которую можно открыть и чувствовать себя полным жизни», — отметил Сергей Таныгин.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.