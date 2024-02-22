В Ростовской области сотрудники таможни возбудили уголовное дело после того, как обнаружили в посылке капсулы для похудения, содержащие сильнодействующие вещества.

Международное отправление из Казахстана обнаружили в почтовом отделении города Константиновска. В посылке находилось три картонных коробки с надписью «Li Da DAIDAIHUA WEIGHT LOSS CAPCULE» с блистерными пластинами (всего 90 капсул). По словам получательницы, препарат она приобрела с целью похудения.

Капсулы были изъяты и направлены на химическое исследование, в ходе которого установлено, что в них содержится сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой 27,90 граммов, — сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих веществ.

Фото пресс-служба Ростовской таможни