Донские таможенники нашли тонну незадекларированной краски на теплоходе

В Ростовской области на борту теплохода убывающего в Турцию было обнаружено около тонны незадекларированных лакокрасочных материалов, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

Груз был обнаружен таможенниками и пограничниками во время досмотра в порту Азова.

На борту теплохода оказалось порядка 1 тонны лакокрасочных материалов, сведения о которых не были заявлены при убытии судна, — пишет источник.

В отношении перевозчика и капитана корабля возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Сейчас на товары, являющиеся предметом правонарушения, наложен арест, а образцы направлены на экспертизу для определения рыночной стоимости.

Фото Ростовской таможни