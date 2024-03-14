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Донские таможенники нашли тонну незадекларированной краски на теплоходе

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В Ростовской области на борту теплохода убывающего в Турцию было обнаружено около тонны незадекларированных лакокрасочных материалов, сообщает пресс-служба Ростовской таможни.

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Груз был обнаружен таможенниками и пограничниками во время досмотра в порту Азова.

На борту теплохода оказалось порядка 1 тонны лакокрасочных материалов, сведения о которых не были заявлены при убытии судна, — пишет источник.

В отношении перевозчика и капитана корабля возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ  — «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Сейчас на товары, являющиеся предметом правонарушения, наложен арест, а образцы направлены на экспертизу для определения рыночной стоимости.

Фото Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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