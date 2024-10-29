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Донские студенты могут получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру

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У студентов Ростовской области есть возможность получить льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также выиграть денежную премию. Для этого нужно принять участие в масштабной Всероссийской образовательной олимпиаде «Я — профессионал».

#Образование

Прием заявок уже стартовал. Он продлится до 12 ноября.

Олимпиада охватывает широкий спектр направлений: технических, гуманитарных, естественно-научных, педагогических, аграрных, медицинских.  Всего 10 специализаций.

Уже 15 ноября пройдет отборочный онлайн-этап, итоги которого подведут в конце декабря. А заключительную часть олимпиады проведут с февраля по апрель 2025 года.

Дипломанты получат право на льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также им откроется доступ к стажировкам и вакансиям в компаниях-партнерах олимпиады, консультациям HR-специалистов, онлайн-мероприятиям и экскурсиям в компании. А победителей олимпиады ждут денежные премии. Например, за первое место выплата составит от 200 до 300 тысяч рублей.

Заявку на участие в олимпиаде «Я-профессионал» можно оставить по ссылке.

Изображение от standret на Freepik

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Таганрогская правда
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