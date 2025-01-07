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Донские спортсмены — участники игр стран БРИКС — получат единовременные премии

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Финансовая поддержка предусмотрена донским спортсменам-победителям и призерам Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС» и их тренерам. Соответствующее решение принял врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Спорт

Донские спортсмены  достойно выступили в составе сборной команды России. В играх БРИКС принимали участие 22 атлета из Ростовской области. Они состязались  в девяти видах спорта и завоевали 32 медали: 16 золотых, 14 серебряных и две бронзовые. По итогам игр сборная команда России заняла первое место. Всего же в спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из 93 стран по 27 видам спорта.

Напомним, единовременные премии спортсменам Ростовской области — победителям и призерам Международного мультиспортивного мероприятия «Спортивные игры стран БРИКС», финальных спортивных соревнований XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года и их тренерам — не подлежат налогообложению. Соответствующие изменения были приняты на заседании правительства Ростовской области.

По материалам donland.ru

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премии атлетам Ростовская область спорт Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
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