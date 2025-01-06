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Донские спасатели обеспечат пожарную безопасность храмов в Рождественскую ночь

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На контроле ГУ МЧС России по Ростовской области находится 267 культовых сооружений.

Новости Ростовской области

В ночь с 6 по 7 января православные отмечают один из самых светлых праздников — Рождество Христово. Этой ночью тысячи верующих отправятся в храмы, чтобы принять участие в традиционной службе.

Для обеспечения безопасности при проведении праздника Рождества Христова в культовых учреждениях, расположенных на территории Ростовской области, с настоятелями и служителями заблаговременно были проведены противопожарные инструктажи и проверки работоспособности технических средств обеспечения безопасности.

На контроле спасателей находится 267 культовых сооружений. В каждом из них в Рождественскую ночь будет организовано дежурство сотрудников МЧС России.

«К обеспечению пожарной безопасности и реагированию на возможные ЧС в праздничные дни привлекается группировка из более 2,5 тысячи человек личного состава и порядка 500 единиц техники, в том числе от МЧС России – более 1100 человек личного состава и свыше 400 единиц техники», — рассказали в чрезвычайном региональном ведомстве.

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области

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безопасность МЧС пожарные Рождество
Таганрогская правда
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