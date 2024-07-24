Акцию запустил фонд «Защитники Отечества», чтобы рассказать всей стране уникальные истории семей наших военнослужащих.

В этот раз мы речь пойдет о семье Плешаковых.

Глава семейства, Анатолий сначала работал в МЧС кинологом, после стал служить в Вооруженных Силах. Часто бывал в командировках в Сирии. С первых дней находился в зоне СВО.

В сентябре 2022 года он погиб во время боевого задания. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Опеку над большой семьей Анатолия Плешакова — женой Екатериной, детьми Марией, Кириллом, Андреем и Антониной — взял Фонд «Защитники Отечества».

Всё подробности в видео.