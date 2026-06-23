Донские саперы уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Боеприпас был обнаружен на территории Волгоградской области в ходе земляных работ.

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Опасную находку обнаружили в Дзержинском районе в ходе проведения земляных работ.

Пиротехнический расчет вывез фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 за пределы города, на безопасное расстояние, после чего уничтожил ее методом подрыва. Все необходимые меры предосторожности были соблюдены, рассказали в МЧС РО.

Как отмечают специалисты, выезжать в Волгоградскую область им приходится регулярно. Эхо Сталинградской битвы и ее ожесточенных сражений до сих пор дает о себе знать: спустя десятилетия местные жители ежегодно находят снаряды, авиабомбы и останки бойцов Красной армии.

Фото: МЧС РО