Главная » Новости Ростовской области

Донские саперы уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Боеприпас был обнаружен на территории Волгоградской области в ходе земляных работ.

Новости Ростовской области

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России ликвидировали авиабомбу времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Опасную находку обнаружили в Дзержинском районе в ходе проведения земляных работ.

Пиротехнический расчет вывез фугасную авиационную бомбу ФАБ-50 за пределы города, на безопасное расстояние, после чего уничтожил ее методом подрыва. Все необходимые меры предосторожности были соблюдены, рассказали в МЧС РО.

Как отмечают специалисты, выезжать в Волгоградскую область им приходится регулярно. Эхо Сталинградской битвы и ее ожесточенных сражений до сих пор дает о себе знать: спустя десятилетия местные жители ежегодно находят снаряды, авиабомбы и останки бойцов Красной армии.

Фото: МЧС РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авиабомба МЧС новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru