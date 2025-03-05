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Донские рыбаки едва не сгорели в палатке на льду водохранилища

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В Ростовской области спасли рыбаков, которые чуть не сгорели в палатке на льду Веселовского водохранилища. Происшествие случилось в районе хутора Новоселовка.

Новости Ростовской области

Как сообщает региональное ДПЧС, один из рыбаков почувствовал себя плохо, его друг позвонил в службу 112. Прибывшие на место спасатели обнаружили стоящую на льду водохранилища палатку, в которой был установлен отопительный прибор.

Одежда на одном из обитателей палатки обгорела. А воздух внутри нагрелся так сильно, что растопил лед под ней и рыбаки едва не оказались в полынье.

Спасатели усадили мужчин в сани и доставили на берег, преодолев расстояние протяженностью более полутора километров по замёрзшему водохранилищу к тому месту, куда могла подъехать машина скорой помощи. Затем рыбаков передали в руки медиков.

Ранее мы рассказали, что жителя Дона с сетями, окунями и щуками задержали на реке Сухой.

Фото ДПЧС РО

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Веселовское водохранилище новости происшествия Ростовская область рыбаки
Таганрогская правда
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