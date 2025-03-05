Донские рыбаки едва не сгорели в палатке на льду водохранилища

В Ростовской области спасли рыбаков, которые чуть не сгорели в палатке на льду Веселовского водохранилища. Происшествие случилось в районе хутора Новоселовка.

Как сообщает региональное ДПЧС, один из рыбаков почувствовал себя плохо, его друг позвонил в службу 112. Прибывшие на место спасатели обнаружили стоящую на льду водохранилища палатку, в которой был установлен отопительный прибор.

Одежда на одном из обитателей палатки обгорела. А воздух внутри нагрелся так сильно, что растопил лед под ней и рыбаки едва не оказались в полынье.

Спасатели усадили мужчин в сани и доставили на берег, преодолев расстояние протяженностью более полутора километров по замёрзшему водохранилищу к тому месту, куда могла подъехать машина скорой помощи. Затем рыбаков передали в руки медиков.

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Фото ДПЧС РО