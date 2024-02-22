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Донские региональные операторы закупают коммунальную технику и контейнеры

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В минувшем году региональные операторы Ростовской области закупили в рамках национального проекта «Экология» 49 единиц коммунальной техники и 3,4 тысячи контейнеров для сбора отходов, сообщает официальный портал донского правительства.

#ЖКХ

Новая техники предназначена для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов, а также для ликвидации свалочных очагов. Среди новых машин – мусоровозы GeesinkNorba, отечественные МАЗы и КаМАЗы, а также мультилифты, САЗы и ломовоз. Их вместимость – от 10 до 140 куб. м. Всего для обслуживания жителей области в автопарках насчитывается порядка 680 единиц техники.

Что касается мусорных контейнеров, то региональные операторы обязаны закупать их ежегодно и заменять старые, которые вышли из строя. Напомним, что согласно постановлению Правительства РФ необходимая валовая выручка регионального оператора, в том числе, включает расходы на приобретение контейнеров и бункеров в размере не более 1% от необходимой валовой выручки на очередной период регулирования.

Фото donland.ru

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#новости #новости ЖКХ #Ростовская область
Таганрогская правда
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