Донские пожарные будут помогать в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае

Накануне из Ростова-на-Дону выдвинулась аэромобильная группировка в составе 53 специалистов для ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

В ее составе — пожарные трех пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Сотрудники МЧС будут задействованы в работах по ликвидации разлива нефтепродуктов, уборке и транспортировке загрязнённого грунта», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас более пяти тысяч человек продолжают убирать загрязненный грунт на Черноморском побережье — в Анапе и Темрюкском районе.

Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском за все время вывезено более 51 тысячи тонн.

«Оттуда песок, перемешанный с мазутом, отправляем на утилизацию на специализированные предприятия. Спасибо каждому, кто в эти дни трудится, чтобы наши пляжи были чистыми», — поблагодарил Вениамин Кондратьев.

Фото: Telegram Вениамина Кондратьева