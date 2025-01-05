Главная » #В стране

Донские пожарные будут помогать в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае

На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Накануне из Ростова-на-Дону выдвинулась аэромобильная группировка в составе 53 специалистов для ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

#В стране

В ее составе — пожарные трех пожарно-спасательных отрядов и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Сотрудники МЧС будут задействованы в работах по ликвидации разлива нефтепродуктов, уборке и транспортировке загрязнённого грунта», — сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сейчас более пяти тысяч человек продолжают убирать загрязненный грунт на Черноморском побережье — в Анапе и Темрюкском районе.

Команды муниципалитетов края, волонтеры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском за все время вывезено более 51 тысячи тонн.

«Оттуда песок, перемешанный с мазутом, отправляем на утилизацию на специализированные предприятия. Спасибо каждому, кто в эти дни трудится, чтобы наши пляжи были чистыми», — поблагодарил Вениамин Кондратьев.

Фото: Telegram Вениамина Кондратьева

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Краснодарский край МЧС пожарные Ростовская область ЧС экологи
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru