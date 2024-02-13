В Ростовской области сотрудники полиции задержали жителя Краснодара, который перевозил пять килограммов наркотического средства N-метилэфедрона. Реализовывать товар он собирался в нашем регионе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области, полицейские остановили фигуранта в Сальском районе — на 167 км трассы Котельниково – Песчанокопское. В машине у 44-летнего жителя Краснодарского края во время досмотра была обнаружена крупная партия наркотиков.

По версии полиции, злоумышленник по указанию неустановленного куратора забрал «синтетику» из тайника в Волгоградской области и планировал расфасовать, а позже передать бесконтактным способом через закладки своим четверым знакомым для последующей реализации.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали в разные дни двух его сообщников – краснодарца и ростовчанина. Третий подельник, ранее судимый местный житель, был схвачен на одной из улиц областного центра в момент оборудования им тайника с наркотиком весом порядка 2,9 г. Четвертого соучастника полицейские задержали по месту проживания в Ростове. Во время обследования его жилища стражи правопорядка нашли и изъяли свыше 16 г «синтетики».

По предварительной информации, злоумышленники собирались сбывать наркотики на территории Ростова, Батайска, Шахт и Сальска. Они соблюдали правила конспирации, исключающие возможность визуального или голосового контакта закладчика и приобретателя.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела и они заключены под стражу. Расследование продолжается.

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