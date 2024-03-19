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Донские пиротехники взорвали 250-килограммовую авиабомбу

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Донские пиротехники обезвредили 250-килограммовую авиабомбу с фугасной боеголовкой времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

#Безопасность

Боеприпас ФАБ-250 нашли в Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ. Специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России вывезли авиабомбу в безопасное место и взорвали.

Сапёры Донского СЦ обезвреживают авиабомбы не только на территории Ростовской области, но и всего Юга России и Северного Кавказа, — пояснили в ведомстве.

Кстати, с начала нынешнего года это уже восьмая бомба, обезвреженная донскими сотрудниками МЧС России.

Фото и видео ГУ МЧС по Ростовской области

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безопасность новости Ростовская область
Таганрогская правда
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