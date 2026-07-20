Донские пиротехники уничтожили 100-килограммовую авиабомбу

С начала 2026 года саперы обезвредили уже 19 авиационных боеприпасов.

Сотрудники Донского спасательного центра МЧС России уничтожили авиабомбу массой 100 килограммов, проведя контролируемый подрыв. Опасная находка была сделана на территории частного дома в Дзержинском районе Волгограда — это оказалась фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, сообщили в МЧС по Ростовской области.

Операция по ликвидации взрывоопасного предмета прошла успешно, пиротехники строго соблюдали все меры безопасности. Как отметили в ведомстве, с начала текущего года саперы Донского спасательного центра уже обезвредили 19 авиационных боеприпаса.

Фото: МЧС РО