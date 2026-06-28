Донские хирурги удалили злокачественную опухоль весом 15 кг пенсионеру из Ростовской области

Хирурги ростовского онкоцентра провели сложную операцию 68-летнему жителю региона, удалив у него злокачественную опухоль забрюшинного пространства весом 15 кг и размером 35х45 см.

Пенсионер, проживающий в сельской местности, заметил, что у него стал быстро расти живот, и появились проблемы с желудочно-кишечным трактом. Спустя полгода он обратился в поликлинику по месту жительства. Компьютерная томография показала новообразование, которое занимало две трети забрюшинного пространства.

Пациент с опухолью весом 15 кг до операции

В НМИЦ онкологии диагноз подтвердили, пациенту назначили операцию. Хирургическое вмешательство выполнил генеральный директор центра, академик РАН Олег Кит, которому ассистировали хирурги отделения абдоминальной онкологии №1.

«В брюшной полости пациента была обнаружена злокачественная опухоль, которая распространилась на органы мочеполовой системы и ЖКТ. Хирурги удалили огромное новообразование, а также левый фланг ободочной кишки, левую почку и надпочечник. Подобные забрюшинные опухоли большого размера следует оперировать только в федеральных онкологических центрах. Успешное проведение таких операций требует наличия высококвалифицированной хирургической команды и опытной анестезиологической службы», — рассказал Олег Кит.

Несмотря на возраст пациента, наличие у него сердечно-сосудистых заболеваний, а также большие размеры и распространенность опухоли, операция прошла успешно, пенсионер уже выписан домой. Морфологический анализ подтвердил, что новообразование является злокачественным.

Речь идет о забрюшинной липосаркоме, которая формируется из клеток жировой ткани. Такая опухоль быстро растет, редко дает метастазы, но возможны рецидивы. Основной метод лечения — хирургический. В данном случае пациенту показано комплексное лечение: следующим этапом станет химиотерапия.

Фото: пресс-служба ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России