Донские хирурги спасли ребенка: мальчик повредил лицо бензопилой

На Дону челюстно-лицевые хирурги областной детской клинической больницы спасли ребенка, который случайно повредил себе лицо бензопилой, сообщает телеграм-канал регионального Минздрава.

В ОДКБ доставили 9-летнего ребенка с рваными ранами правой половины лица с повреждением костей лицевого скелета. Ситуация осложнялась рассечением обоих век правого глаза. Оказалось, что во дворе дома работали бензопилой, которую и взял оставшийся без присмотра мальчик.

Врачи экстренно провели операцию в тот же день, сделав одновременно и пластику. Сразу подключили к лечению маленького пациента и офтальмологов. Тяжелых последствий удалось избежать — на лице после страшных ран останутся только узенькие шрамики-«ниточки». В настоящее время маленький пациент выписан и находится дома с семьей.

В нынешнем году челюстно-лицевые хирурги областной детской клинической больницы провели уде 15 высокотехнологичных операций. В прошлом году их было 45.

Фото donland.ru