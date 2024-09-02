Донская Служба –112″ подвела итоги 8 лет работы

Ежедневно не телефон поступает 10-12 тыс. звонков.

В Ростовской области Служба – 112 отмечает восемь лет с начала работы. Об этом сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона Павел Нудгин.

По его словам, в настоящее время на номер 112 поступает порядка 10-12 тысяч вызовов в сутки, а всего с 1 сентября 2016 года в областную автоматизированную Систему – 112 поступило 28,3 миллиона вызовов.

С 2018 года Система – 112 стала частью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который объединил системы безопасности 55 муниципальных образований области.

В сообщении правительства региона говорится, что дончане набирают номер единого телефона службы спасения, если необходимо вызвать скорую помощь, полицию, пожарных, службу газа, спасателей, сообщить о жилищно-коммунальных авариях. При этом, если на звонок с территории какого-либо района не отвечают, то через 8 секунд вызов автоматически переадресуется оператору в областной центр.

Фото: donland.ru