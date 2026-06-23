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Донская полиция задержала мужчину, который прятал гашиш в шарики из пластилина

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Он собирался сбывать наркотики через тайники-закладки.

Новости Ростовской области

В Новочеркасске сотрудники полиции задержали 29-летнего местного жителя, которого подозревают в хранении наркотиков. Правоохранители действовали на основании оперативной информации.

При личном досмотре в кармане шорт и в сумке подозреваемого нашли 17 свертков из серого пластилина. Внутри каждого находился полимерный пакет, обмотанный изоляционной лентой, с веществом темного цвета. Экспертиза показала, что изъятое — это гашиш (анаша, смола каннабиса) общей массой 8,54 грамма.

Полицейские выяснили, что задержанный купил наркотики через интернет, чтобы затем бесконтактно сбывать их через тайники на территории города.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: направление по связям со СМИ МУ МВД России «Новочеркасское»

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Таганрогская правда

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