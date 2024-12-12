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Донская молодежь присоединилась к празднованию Дня Конституции РФ   

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В школах, колледжах и техникумах Ростовской области в течение нескольких дней проходили праздничные тематические мероприятия, в которых приняли участие более 266 тысяч школьников и более 42 тысяч студентов средних специальных учебных заведений.  

#Дата

Советники директоров по воспитанию совместно с учащимися организовали правовые дебаты и интеллектуальные игры «Конституция моей страны». Также ребята участвовали в конкурсе видеороликов «По страницам Конституции» и посетили кинолекторий «Азбука права», где подробно познакомились с главным нормативным правовым актом России.

«Детям с самого раннего возраста необходимо рассказывать о содержании основополагающего документа – Конституции Российской Федерации, которая является гарантом прав и свобод наших граждан, основой сохранения духовных и культурных традиций, базовых ценностей общества», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Источник: donland.ru

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Таганрогская правда
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