Донская молодежь присоединилась к празднованию Дня Конституции РФ   

В школах, колледжах и техникумах Ростовской области в течение нескольких дней проходили праздничные тематические мероприятия, в которых приняли участие более 266 тысяч школьников и более 42 тысяч студентов средних специальных учебных заведений.

Советники директоров по воспитанию совместно с учащимися организовали правовые дебаты и интеллектуальные игры «Конституция моей страны». Также ребята участвовали в конкурсе видеороликов «По страницам Конституции» и посетили кинолекторий «Азбука права», где подробно познакомились с главным нормативным правовым актом России.

«Детям с самого раннего возраста необходимо рассказывать о содержании основополагающего документа – Конституции Российской Федерации, которая является гарантом прав и свобод наших граждан, основой сохранения духовных и культурных традиций, базовых ценностей общества», – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Источник: donland.ru