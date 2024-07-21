Донская металлургия в цифрах Ростовстата

Ежегодно в третье воскресенье июля в нашей стране отмечается День металлурга. Сегодня в металлургическом комплексе Дона трудится более 12 тысяч высококвалифицированных рабочих и специалистов, настоящих профессионалов своего дела – доменщики, сталевары, прокатчики, литейщики.

Металлургия – одна из крупнейших и важнейших отраслей промышленности региона, ее доля в общем объеме промышленного производства области составляет порядка 8%. Среди субъектов Южного федерального округа донские производители по объемам производства стальных труб занимают ведущие позиции.

Сегодня донские профильные компании успешно развиваются – по итогам пяти месяцев 2024 года металлургическое производство на Дону возросло на 3,2%; объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства составил 62,2 млрд руб.

Активно реализуются инвестиционные и импортозамещающие проекты – только в I квартале 2024 года на модернизацию оборудования и процессов крупными и средними металлургическими предприятиями было направлено 7,8 млрд рублей.

Инфографика и данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат), фото пресс-службы АО «ТАГМЕТ»