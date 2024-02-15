Донская история достойная книги

Первый сборник рассказов участников СВО презентовали на международном форуме «Россия». В книге опубликовали и историю ростовского ветерана специальной военной операции Александра З.

Боец поделился пронзительным воспоминанием. Одна маленькая девочка из числа спасённых мирных жителей, спросила у него: «А вы что, Бог?». Александр попросил объяснить, что она имела в виду. Девчушка рассказала, что давно сидела в тёмном подвале, недоедала, сладкого не ела два месяца. А солдат пришёл, спас, вывел на свет и вручил шоколадку.

Мы гордимся, что в книгу вошла история нашего земляка. Теперь наша задача — поддержать книгу на региональном уровне, чтобы как можно больше жителей донского края прочитало честные и точные рассказы героев, в которых главное место занимают дом, родители, дети, близкие, — рассказала представитель ростовского филиала фонда Валентина Великанова.

«Жизнь за други своя» – это первый в своем роде сборник воспоминаний и заметок ветеранов СВО и членов семей погибших соотечественников. Книгу издал фонд «Защитники Отечества» под редактурой писателя Захара Прилепина.